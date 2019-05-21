Кикнадзе — о показе финала «Игры престолов» на «РЖД Арене»: не ради хайпа

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подвёл итоги показа финальной серии «Игры престолов» на стадионе «РЖД Арена».



«Ненавижу слово „хайп“ и никогда при принятии решения не руководствовался, как вы говорите, степенью хайповости мероприятия. Этот проект давно вынашивался в „Локомотиве“, это не вчера придумали. Футбольный клуб и „Амедиатека“ обсуждали ещё в прошлом году. И это выполнение тех обязательств, которые мы приняли на себя. На мой взгляд, это удачно вышло, получилось хорошо. 10 тысяч на мероприятии — это физическая возможность просмотра сериала на данном экране. Просто исходя из геометрии стадиона.



Я не склонен думать, что предматчевые концерты привлекают людей на стадион. Хотя у нас есть специалисты, которые считают, что это позволяет привлечь дополнительную аудиторию. На мой взгляд, это опосредованный процесс. И вряд ли люди придут на стадион, чтобы послушать любимых исполнителей. Но точно таким образом мы помогаем сформировать программу выходного дня для многих наших болельщиков, потому что мы даём возможность не только прийти на матч, но и перекусить, и послушать музыку, и прийти заранее на арену.



Те затраты, которые у нас уходят на организацию мероприятий, не являются основополагающими для бюджета. А мы благодаря этому формируем традицию смотрения и традицию похода на стадион, а также формируем свою аудиторию — это для нас принципиально важно. Мы обсуждаем возможность проведения концертов на стадионе. Мы точно пойдём в эту историю, понимая коммерческие аспекты этого проекта. Смотрим разные варианты и думаем, как их организовать», — приводит слова Кикнадзе сайт телеканала «360».

На стадионе «РЖД Арена» будет показана финальная серия «Игры престолов»