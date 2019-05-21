Гол Таунсенда в ворота «Манчестер Сити» признан лучшим в прошедшем сезоне АПЛ

Английская Премьер-лига в своём официальном «твиттере» огласила победителя в голосовании за автора лучшего гола в минувшем розыгрыше первенства.



Приз достался полузащитнику «Кристал Пэлас» Эндросу Таунсенду, отличившимся мощным выстрелом с дальней дистанции в выездном матче 28-го тура чемпионата с «Манчестер Сити», в котором его команда сумела одержать победу со счётом 3:2.

Чемпионом Англии по итогам прошедшего сезона стал «Манчестер Сити», сумевший защитить титул после победы в прошлом году. Главный конкурент «горожан» в борьбе за трофей в лице «Ливерпуля» набрал на одно очко меньше. При этом занявший третье место «Челси» отстал от лидеров на 25 очков. С итоговой таблицей Премьер-лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».