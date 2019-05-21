Сирхаев — о ситуации с Мхитаряном: к сожалению, на мир спорта влияет политика

Бывший полузащитник сборной Азербайджана Нарвик Сирхаев прокомментировал решение лондонского «Арсенала» о том, что армянский полузащитник Генрих Мхитарян не поедет на финал Лиги Европы в Баку.
«К сожалению, на мир спорта иногда влияет политика, чего быть не должно. Удручает, что на футболиста смотрят не как на спортсмена, а как на представителя другой нации. Мне бы хотелось, чтобы Мхитарян участвовал в финальной игре, ведь он внёс большой вклад в успех «Арсенала» в этой Лиге Европы. Спорт есть спорт», — сказал Сирхаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Никитиным.
Ранее лондонский клуб объявил, что армянский футболист не поедет с командой в Баку на матч с «Челси» из-за вопросов безопасности. Армения и Азербайджан конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
- 21 мая 2019
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