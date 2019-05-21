Мхитарян: мне очень больно, потому что не смогу сыграть в финале Лиги Европы
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян в социальной сети прокомментировал тот факт, что ему придётся пропустить финальный матч Лиги Европы. Ранее лондонский клуб объявил, что армянский футболист не поедет с командой в Баку на матч с «Челси» из-за вопросов безопасности. Армения и Азербайджан конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
«Рассмотрев все варианты, я был вынужден принять решение пропустить финал с „Челси“. Такие игры случаются редко в карьере каждого игрока. Я хочу признаться, что мне очень больно, потому что не смогу принять участие в финале турнира. Буду переживать и поддерживать свою команду. Давайте выиграем трофей!» – написал Мхитарян в «Твиттере».
«Арсенал»: Мхитарян не поедет с командой на финал Лиги Европы в Баку
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