Игроки «Арсенала» встретили решение Мхитаряна не ехать в Баку аплодисментами

Футболисты лондонского «Арсенала» поддержали полузащитника Генриха Мхитаряна, который пропустит финальный матч Лиги Европы с «Челси».



Армянский футболист объявил партнёрам о решении не ехать в Баку на тренировке. Игроки «канониров» отнеслись к его объявлению с пониманием и отреагировали аплодисментами. Видео доступно в «твиттере» The Sun.

Армения и Азербайджан конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Ранее в МИД Азербайджана заявили, что Мхитарян сможет принять участие в финале Лиги Европы, несмотря на напряжённость в отношениях двух стран.



Матч «Челси» – «Арсенал» состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главным арбитром встречи назначен итальянец Джанлука Рокки, которому помогут Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли.