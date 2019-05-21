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Игроки «Арсенала» встретили решение Мхитаряна не ехать в Баку аплодисментами

Игроки «Арсенала» встретили решение Мхитаряна не ехать в Баку аплодисментами
Футбол / Лига Европы 0

Футболисты лондонского «Арсенала» поддержали полузащитника Генриха Мхитаряна, который пропустит финальный матч Лиги Европы с «Челси».

Армянский футболист объявил партнёрам о решении не ехать в Баку на тренировке. Игроки «канониров» отнеслись к его объявлению с пониманием и отреагировали аплодисментами. Видео доступно в «твиттере» The Sun.

Армения и Азербайджан конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Ранее в МИД Азербайджана заявили, что Мхитарян сможет принять участие в финале Лиги Европы, несмотря на напряжённость в отношениях двух стран.

Матч «Челси» – «Арсенал» состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главным арбитром встречи назначен итальянец Джанлука Рокки, которому помогут Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли.

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