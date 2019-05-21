Команда Слуцкого бьётся за выход в Лигу Европы. Прямая видеотрансляция
Сегодня, 21 мая, на стадионе «Гелредом» в Арнеме состоится ответный матч плей-офф Эредивизии за выход в Лигу Европы, в котором встретятся «Витесс» и «Гронинген». Начало — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Басом Нейхейсом. В роли его ассистентов выступят Дэйв Госсенс и Марк Стрейкер. Резервным рефери назначен Йоей Кой.
В первой игре, которая прошла в Гронингене 18 мая, подопечные Леонида Слуцкого потерпели поражение со счётом 1:2.
С турнирной сеткой плей-офф Эредивизии за Лигу Европы можно ознакомиться, перейдя по ссылке. В финале также будет сыграно два матча, которые пройдут 24 и 28 мая.
Прямая видеотрансляция матча «Витесс» – «Гронинген» на «Чемпионате»
Слуцкий проиграл в первом матче плей-офф за Лигу Европы. Но его «Витесс» забил
А сам тренер успел чуть-чуть поругаться с «Аяксом» до игры.
- 21 мая 2019
-
22:59
-
22:57
-
22:34
-
22:17
-
22:15
-
21:58
-
21:44
-
21:40
-
21:30
-
21:13
-
21:12
-
21:03
-
20:53
-
20:36
-
20:34
-
20:23
-
20:13
-
20:02
-
19:55
-
19:53
-
19:32
-
19:18
-
19:17
-
18:58
-
18:53
-
18:34
-
18:28
-
18:17
-
18:13
-
17:52
-
17:44
-
17:42
-
17:35
-
17:26
-
17:22
Партнерский контент