Команда Слуцкого бьётся за выход в Лигу Европы. Прямая видеотрансляция

Сегодня, 21 мая, на стадионе «Гелредом» в Арнеме состоится ответный матч плей-офф Эредивизии за выход в Лигу Европы, в котором встретятся «Витесс» и «Гронинген». Начало — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Басом Нейхейсом. В роли его ассистентов выступят Дэйв Госсенс и Марк Стрейкер. Резервным рефери назначен Йоей Кой.



В первой игре, которая прошла в Гронингене 18 мая, подопечные Леонида Слуцкого потерпели поражение со счётом 1:2.



С турнирной сеткой плей-офф Эредивизии за Лигу Европы можно ознакомиться, перейдя по ссылке. В финале также будет сыграно два матча, которые пройдут 24 и 28 мая.



Прямая видеотрансляция матча «Витесс» – «Гронинген» на «Чемпионате»

Слуцкий проиграл в первом матче плей-офф за Лигу Европы. Но его «Витесс» забил А сам тренер успел чуть-чуть поругаться с «Аяксом» до игры.