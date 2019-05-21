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«Витесс» — «Гронинген». 21 мая. Смотреть онлайн
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Команда Слуцкого бьётся за выход в Лигу Европы. Прямая видеотрансляция

Команда Слуцкого бьётся за выход в Лигу Европы. Прямая видеотрансляция
Футбол / Прочие турниры 0

Сегодня, 21 мая, на стадионе «Гелредом» в Арнеме состоится ответный матч плей-офф Эредивизии за выход в Лигу Европы, в котором встретятся «Витесс» и «Гронинген». Начало — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Басом Нейхейсом. В роли его ассистентов выступят Дэйв Госсенс и Марк Стрейкер. Резервным рефери назначен Йоей Кой.

В первой игре, которая прошла в Гронингене 18 мая, подопечные Леонида Слуцкого потерпели поражение со счётом 1:2.

С турнирной сеткой плей-офф Эредивизии за Лигу Европы можно ознакомиться, перейдя по ссылке. В финале также будет сыграно два матча, которые пройдут 24 и 28 мая.

Прямая видеотрансляция матча «Витесс» – «Гронинген» на «Чемпионате»

Слуцкий проиграл в первом матче плей-офф за Лигу Европы. Но его «Витесс» забил
А сам тренер успел чуть-чуть поругаться с «Аяксом» до игры.
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