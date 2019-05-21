Израильский «Бейтар» обыграл «Атлетико» в товарищеском матче

Мадридский «Атлетико» в товарищеском матче уступил израильскому «Бейтару» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Иерусалиме на стадионе «Тедди».
Счёт был открыт на 14-й минуте. Автором гола стал нападающий израильского клуба Маор Бузагло. В начале второго тайма равновесие восстановил Антуан Гризманн, который реализовал 11-метровый. Победу израильтянам принёс Бузагло, отличившийся на 58-й минуте.
«Бейтар» (Израиль) — «Атлетико» (Испания) — 2:1 (1:0)
Голы: Бузагло, 14, 58 — Гризманн, 49 (с пенальти)
«Атлетико»: Адан, Арьяс (Муньос, 72), Монтеро, Санчес (Карро, 81), Коке (Гризманн, 46), Сауль, Парти, Витоло (Камельо, 60), Лемар, Коста (Эрнандес, 28), Мората (Корреа, 60)
В нынешнем сезоне «Атлетико» финишировал на втором месте в чемпионате Испании. «Бейтар» завершил сезон на 7-м месте.
- 21 мая 2019
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