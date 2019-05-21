«Атлетико» готов выплатить сумму отступных за защитника «Атлетика» Е. Альвареса

Защитник «Атлетика» из Бильбао Ерай Альварес может перейти в «Атлетико». Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на El Mundo.

По данным источника, мадридский клуб хочет купить футболиста в летнее трансферное окно и готов выплатить за него полную сумму отступных, которая составляет € 30 млн. В составе «Атлетико» Альварес может заменить защитника Диего Година, который летом покинет клуб.

24-летний Альварес является воспитанником «Атлетика». В нынешнем сезоне он принял участие в 30 матчах испанского национального чемпионата (во всех — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил 10 жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действителен до лета 2022 года. Сыграл два матча за молодёжную сборную Испании.