«Атлетико» готов выплатить сумму отступных за защитника «Атлетика» Е. Альвареса
Защитник «Атлетика» из Бильбао Ерай Альварес может перейти в «Атлетико». Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на El Mundo.
По данным источника, мадридский клуб хочет купить футболиста в летнее трансферное окно и готов выплатить за него полную сумму отступных, которая составляет € 30 млн. В составе «Атлетико» Альварес может заменить защитника Диего Година, который летом покинет клуб.
24-летний Альварес является воспитанником «Атлетика». В нынешнем сезоне он принял участие в 30 матчах испанского национального чемпионата (во всех — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил 10 жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действителен до лета 2022 года. Сыграл два матча за молодёжную сборную Испании.
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