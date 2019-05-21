«Наполи» интересуется тремя игроками «Аталанты»
«Наполи» проявляет интерес сразу к трём игрокам «Аталанты» из Бергамо. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, неаполитанский клуб рассматривает вариант приобретения защитника Тимоти Кастаня, полузащитника Йосипа Иличича, а также заинтересован в услугах нападающего Дувана Сапаты. При этом «Наполи» уже согласовал условия личных контрактов с Иличичем и Кастанем.
В нынешнем сезоне 28-летний Сапата в 36 матчах итальянской Серии А стал автором 22 забитых мячей (один — с пенальти), а также семи результативных передач. На счету 31-летнего Иличича 12 мячей и семь голевых передач в 30 матчах. 23-летний Кастань в 27 матчах забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.
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