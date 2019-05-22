«Алавес» огласил имя нового главного тренера
«Алавес» на своём официальном сайте объявил о заключении соглашения с Асьером Гаритано, занявшим пост главного тренера команды.
С испанским специалистом был подписан контракт, рассчитанный на один сезон – до лета 2020 года.
Последним клубом Гаритано был «Реал Сосьедад», который он покинул в 2018 году. Ранее он на протяжении пяти лет возглавлял «Леганес».
Пост наставника «Алавеса» освободился после ухода из клуба Фернандеса Абелардо, о котором было объявлено 20 мая. Специалист работал с командой с 2017 года. В завершившемся сезоне испанской Примеры «Алавес» финишировал на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 50 очков и на три очка отстав от зоны еврокубков. В Кубке страны клуб из Витории вылетел на стадии 1/16 финала, уступив «Жироне».
Абелардо покинул пост главного тренера «Алавеса»
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