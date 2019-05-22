Чех: приму решение о своём будущем после последнего матча за «Арсенал»

Чешский вратарь «Арсенала» Петр Чех не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что он вернётся в «Челси», где займёт пост спортивного директора.

«Несмотря на сегодняшние новости, которые я ранее уже всем сообщал, я приму решение о своём будущем после последнего матча. Сейчас моя единственная цель — выиграть с „Арсеналом“ Лигу Европы», — написал Чех в своём «Твиттере».

Ранее сообщалось, что Чех завершит карьеру по окончании нынешнего сезона. В последнем в карьере матче 36-летнему голкиперу предстоит встретится как раз с «Челси». «Арсенал» сыграет с синими в финале Лиги Европы. Встреча состоится 29 мая в Баку.

Напомним, что Чех выступал за «Челси» с 2004 по 2015 год. В составе «аристократов» он выиграл 15 трофеев.