Чех: приму решение о своём будущем после последнего матча за «Арсенал»
Чешский вратарь «Арсенала» Петр Чех не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что он вернётся в «Челси», где займёт пост спортивного директора.
«Несмотря на сегодняшние новости, которые я ранее уже всем сообщал, я приму решение о своём будущем после последнего матча. Сейчас моя единственная цель — выиграть с „Арсеналом“ Лигу Европы», — написал Чех в своём «Твиттере».
Ранее сообщалось, что Чех завершит карьеру по окончании нынешнего сезона. В последнем в карьере матче 36-летнему голкиперу предстоит встретится как раз с «Челси». «Арсенал» сыграет с синими в финале Лиги Европы. Встреча состоится 29 мая в Баку.
Напомним, что Чех выступал за «Челси» с 2004 по 2015 год. В составе «аристократов» он выиграл 15 трофеев.
Чех летом вернётся в «Челси» и займёт пост спортивного директора
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