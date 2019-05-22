СМИ: «Манчестер Юнайтед» готов выкупить Парти у «Атлетико» за € 50 млн

Полузащитник мадридского «Атлетико» Томас Парти в ближайшее трансферное окно может перебраться в «Манчестер Юнайтед», сообщает Footbal Ghana. По информации издания, «красные дьяволы» намерены заплатить отступные в размере порядка € 50 млн. Предполагается, что Парти заменит Андера Эрреру, который покинет клуб по истечении сезона свободным агентом.

25-летний полузащитник вырос в Гане, а в 2011 году подписал контракт с «Атлетико». Выступал за «Мальорку» и «Альмерию» на правах аренды. В составе мадридского клуба хавбек выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

В 42 матчах текущего сезона на счету Парти 3 гола и 6 результативных передач при 7 жёлтых и 1 красной карточках. За сборную Ганы полузащитник провёл 19 встреч, в которых забил 7 мячей.