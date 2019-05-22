Адурис продлил контракт с «Атлетиком» до 2020 года

Нападающий «Атлетика» из Бильбао Ариц Адурис продлил контракт со своим клубом. Как сообщает официальный сайт испанской команды, срок нового соглашения с 38-летним футболистом рассчитан до лета 2020 года. Таким образом, форвард проведёт уже 12-й сезон в составе «Атлетика».
Адурис выступал за «Атлетик» в 2002-2003 и 2006-2008 годах, после чего защищал цвета «Бургоса», «Вальядолида», «Мальорки» и «Валенсии», после чего снова вернулся в команду из Бильбао.
Адурис сыграл 7 матчей за сборную Страны Басков, отметившись 7 забитыми мячами, это является лучшим результатом среди бомбардиров национальной команды Басконии. В 2010 году нападающий впервые в карьере получил вызов в национальную сборную Испании на отборочные матчи чемпионата Европы со сборными Литвы и Шотландии.
- 22 мая 2019
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