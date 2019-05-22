«Атлетико» намерен пригласить Рабьо в случае ухода Родри

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Адриен Рабьо, который покинет клуб этим летом по истечении контракта, может продолжить карьеру в Испании.



Как сообщает AS, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован мадридский «Атлетико». «Матрасники» рассматривают француза в качестве главного кандидата на замену Родриго Эрнандесу, известного как Родри, которого хочет выкупить «Манчестер Сити».



Рабьо ранее несколько раз отказался продлевать соглашение с «ПСЖ», в связи с чем был отстранён от работы с командой. Долгое время главным претендентом на игрока являлась «Барселона», однако стороны не сумели прийти к договорённости. Также сообщалось о возможном переходе Адриена в «Реал», «Ювентус», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

«Барселона» и «Бавария» поборются с «Манчестер Сити» за Родри