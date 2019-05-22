«Локомотив» обыграл «Урал» и стал обладателем Кубка России

В финальном матче Кубка России московский «Локомотив» встречался с «Уралом». Игра состоялась на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «железнодорожников».



Автором единственного гола стал полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, отправив мяч в ворота екатеринбургской команды с подачи хавбека «железнодорожников» Мануэла Фернандеша на 27-й минуте.



Таким образом, «Локомотив» стал обладателем Кубка России. Этот трофей является десятым в коллекции московского клуба и восьмым, завоёванным в новейшей истории.



На пути к финалу Кубка России московский «Локомотив» переиграл калининградскую «Балтику» (3:2 ДВ), «Енисей» (4:1), казанский «Рубин» (1:0 и 1:0) и «Ростов» (2:2 и 2:0). «Урал» в свою очередь выиграл матчи с «Нефтехимиком» (3:2), «Нижним Новгородом» (2:0 ДВ), «Спартаком» (1:1 и 1:0) и «Арсеналом» (1:0 и 2:2).