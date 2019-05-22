Мещеряков: пять игроков академии в финале Кубка радуют не меньше, чем сам трофей

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал победу команды в финале Кубка России над «Уралом» (1:0). Единственный гол в игре забил полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Баринов.

«Все эмоции будут вечером в воскресенье. Но мы весь сезон шли к этому трофею, несмотря на все проблемы. Особенно если брать травмы игроков. Если сегодня посмотреть, то четырёх-пяти основных игроков на поле не было. Но пять выпускников нашей академии сегодня играли, плюс на скамейке ещё были игроки. Это говорит о том, что академия, мягко говоря, работает неплохо. Это меня радует не меньше, чем Кубок России. Выражаю всем благодарность», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.