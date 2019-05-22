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Смолов — о выигранном Кубке России: взял то, что хотел

Смолов — о выигранном Кубке России: взял то, что хотел
Футбол / Кубок России 0

Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал победу над «Уралом» (1:0) в финальном матче Кубка России.

«Для меня это первый Кубок России! Умом я понимаю, что взял то, что хотел, но эмоционально не могу ощутить — все эмоции оставил на поле. Принципиальный матч? Я думал только о том, что мы не обыгрывали «Урал» в этом сезоне. В финале удалось победить и завоевать трофей!» — цитирует Смолова официальный сайт «Локомотива».

Смолов перешёл в «Локомотив» летом прошлого года из «Краснодара». Трансфер футболиста обошёлся «железнодорожникам» в € 9 млн. Для 29-летнего нападающего Кубок России стал первым трофеем, завоёванным на клубном уровне. Ранее Смолов выступал также за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи» и «Урал».

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