Левандовски: «Бавария» ещё не сказала последнего слова на трансферном рынке
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски намекнул, что трансферы Лукаса Эрнандеса («Атлетико») и Бенжамена Павара («Штутгарт») будут не единственными для его клуба в летнее трансферное окно.
«Зане? Это супер игрок с отличными качествами и большим потенциалом. Это игрок, который может повести нас к вершинам и улучшить команду. Если кто-то придёт в команду, он должен сразу же помочь команде выйти на новый уровень. У нас нет времени, чтобы ждать прогресса от игроков по два года. Они должны улучшить качество игры команды с первого матча. Трансферное окно ещё не открылось, а у нас уже есть два игрока — я знаю, что что-то происходит, это точно. „Бавария“ ещё не сказала последнего слова на трансферном рынке», — цитирует Левандовски Bild.
«Бавария» и «Ливерпуль» претендуют на форварда «Вердера» Крузе
- 23 мая 2019
-
00:57
-
00:52
-
00:38
-
00:24
-
00:13
-
00:03
- 22 мая 2019
-
23:55
-
23:45
-
23:41
-
23:33
-
23:20
-
23:03
-
23:00
-
22:50
-
22:49
-
22:38
-
22:35
-
22:29
-
22:27
-
22:24
-
22:24
-
22:22
-
22:04
-
22:00
-
21:53
-
21:52
-
21:52
-
21:40
-
21:28
-
21:19
-
21:16
-
21:13
-
21:08
-
21:03
-
21:03
Партнерский контент