Левандовски: «Бавария» ещё не сказала последнего слова на трансферном рынке

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски намекнул, что трансферы Лукаса Эрнандеса («Атлетико») и Бенжамена Павара («Штутгарт») будут не единственными для его клуба в летнее трансферное окно.

«Зане? Это супер игрок с отличными качествами и большим потенциалом. Это игрок, который может повести нас к вершинам и улучшить команду. Если кто-то придёт в команду, он должен сразу же помочь команде выйти на новый уровень. У нас нет времени, чтобы ждать прогресса от игроков по два года. Они должны улучшить качество игры команды с первого матча. Трансферное окно ещё не открылось, а у нас уже есть два игрока — я знаю, что что-то происходит, это точно. „Бавария“ ещё не сказала последнего слова на трансферном рынке», — цитирует Левандовски Bild.