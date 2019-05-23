Самый возрастной участник чемпионатов Европы решил завершить карьеру в 43 года
Голкипер венгерского клуба «Халадаш» Габор Кирай принял решение завершить карьеру игрока. Об этом сообщает L'Equipe.
Ближайшим летом у 43-летнего вратаря истекает срок действия контракта с клубом. В текущем сезоне на клубном уровне Кирай сыграл 24 матча и пропустил 37 мячей. В «Халадаш» он перешёл летом 2015 года на правах свободного агента. Ранее он также выступал за «Герту», «Кристал Пэлас», «Вест Хэм», «Астон Виллу», «Бёрнли», «Байер», «Мюнхен-1860» и «Фулхэм».
За сборную Венгрии Кирай сыграл 108 матчей и пропустил 130 мячей. На чемпионате Европы 2016 года во Франции он стал самым возрастным игроком в истории, принимавшим участие в матче турнира. В игре 1/8 финала ЧЕ-2016 с Бельгией ему исполнилось 40 лет 2 месяца и 25 дней.
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