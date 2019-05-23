«Нант» представил новый логотип и форму на сезон-2019/20
Французский «Нант» обновил свою эмблему и представил форму, в которой команда будет играть в новом сезоне. Новая эмблема представляет собой первую букву названия клуба. Новая домашняя форма «канареек» выполнена в традиционных цветах — жёлтый с зелёным.
Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» клуба.
Впервые в новой форме «Нант» сыграет в заключительном матче этого сезона со «Страсбург». Матч состоится завтра, 24 мая, на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте. Начало встречи — 22:05 мск.
«Нант», после 37 туров набрав 48 очков, располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции.
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