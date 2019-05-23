«Милан» заинтересован в приглашении Индзаги

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги может сменить Дженнаро Гаттузо на посту наставника «Милана», сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации издания, руководство «россонери» уже контактировало со специалистом по поводу возможных переговоров.

Ранее сообщалось, что руководство «Милана» может уволить Гаттузо, если он не выведет клуб в Лигу чемпионов. За тур до окончания чемпионата Италии команда занимает пятое место в турнирной таблице с 65 очками, отставая от «Аталанты» и «Интера» на один балл. В 38-м туре россонери встретятся на выезде со «СПАЛом».

В текущем сезоне Индзаги с «Лацио» выиграл Кубок Италии. В чемпионате его команда занимает восьмое место с 59 очками. В 2017 году специалист также завоевал Суперкубок страны.