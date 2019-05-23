В «Арсенале» объяснили, почему не стали продлевать контракт с Рэмси

Директор «Арсенала» Рауль Санллехи объяснил, почему лондонский клуб решил не подписывать новый контракт с полузащитником Аароном Рэмси. Накануне валлийский игрок провёл последний день в тренировочном центре клуба. Контракт Рэмси с «канонирами» истекает по окончании сезона, после чего футболист на правах свободного агента присоединится к «Ювентусу».



«Одна из главных вещей в моей работе заключается в том, чтобы соблюдать рациональность в балансе зарплат команды. Мы продлили контракт Аарона вовремя, поэтому оказались в ситуации, когда у него уже были невероятные предложения в плане зарплаты. Он хотел остаться с нами, но в итоге мы были вынуждены пойти навстречу интересам „Арсенала“. Мы поняли, что новый контракт внёс бы дисбаланс, который вредил бы команде на протяжении длительного времени», — цитирует Санллехи пресс-служба «Арсенала».

«Арсенал» — Рэмси: спасибо за всё, Рэмбо