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Источник: судья Николаев вновь не сдал нормативы и может завершить карьеру

Источник: судья Николаев вновь не сдал нормативы и может завершить карьеру
Футбол / РПЛ 0

Российский арбитр Алексей Николаев может в ближайшее время завершить карьеру, утверждает «Р-Спорт».

По словам издания, 20 мая 47-летний судья в очередной раз не сумел сдать нормативы для обслуживания матчей Российской Премьер-Лиги. В связи с этим с большой вероятностью Николаев завершит карьеру арбитра.

Николаев, ранее в качестве футболиста выступавший за футзальные команды «Спартак», «Полигран», «Алмаз-АЛРОСА» и сборную России, начал судейскую карьеру в 1987 году, а в 2002 году стал обслуживать матчи высшего российского дивизиона. Алексей обладает категориями ФИФА и УЕФА, а в 2016 году стал заместителем руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Николаев обслужил три матча: ЦСКА – «Ростов» во 2-м туре (0:1), ЦСКА – «Арсенал» в 4-м туре (3:0) и ЦСКА – «Урал» в 6-м туре (4:0).

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