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«Рома» представила домашнюю форму с молниями

«Рома» представила домашнюю форму с молниями
Футбол / Италия 0

«Рома» представила форму на следующий сезон, выполненную в сотрудничестве с компанией Nike. Домашний комплект выполнен в традиционных для клуба красно-жёлтых цветах. Главным отличием от прошлой формы являются молнии, которые изображены на воротнике. Они посвящены римскому богу Юпитеру.

За тур до окончания чемпионата Италии римская команда занимает в турнирной таблице шестое место. В заключительном туре «Рома» сыграет с «Пармой», и в этой встрече футболисты уже выйдут на поле в новой форме.

«В концепции большую роль сыграло влияние римской мифологии на её идентичность», — сообщил глава пресс-службы «Ромы» Пит Хоппинс.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» римского клуба.

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