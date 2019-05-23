Луис Адриано подарил своей девушке-россиянке автомобиль Porsche

Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано поздравил свою девушку – россиянку Екатерину Дорожко – с 22-летием.
«Любимая, поздравляю тебя! Знаю, что я твой подарок, а ты – мой. Я хочу, чтобы ты всегда была такой же замечательной девушкой, как сейчас. Люблю тебя очень сильно», — написал Адриано в своём «инстаграме».
«Самый мой главный подарочек – Луис. Мы встретились в тот момент, когда очень нужны были друг другу. Спасибо за бесконечную заботу и любовь! Ты особенный человек. И я тебя очень люблю. Хочу пожелать нам, чтобы наши общие желания и мечты сбывались. Моим родным, близким и друзьям здоровья и жить всегда в гармонии», — написала Дорожко в своём «инстаграме».
Также бразилец решил щедро поздравить Екатерину и подарил ей автомобиль Porsche. Видео с поздравлением доступно в YouTube.
- 23 мая 2019
-
14:45
-
14:45
-
14:33
-
14:27
-
14:12
-
13:57
-
13:49
-
13:47
-
13:28
-
13:17
-
13:13
-
13:10
-
13:08
-
13:05
-
12:44
-
12:32
-
12:26
-
12:05
-
11:52
-
11:52
-
11:40
-
11:26
-
11:18
-
11:10
-
10:59
-
10:45
-
10:30
-
10:22
-
10:05
-
10:00
-
09:44
-
09:36
-
09:30
-
09:26
-
09:25