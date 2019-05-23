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Луис Адриано подарил своей девушке-россиянке автомобиль Porsche

Луис Адриано подарил своей девушке-россиянке автомобиль Porsche
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано поздравил свою девушку – россиянку Екатерину Дорожко – с 22-летием.

«Любимая, поздравляю тебя! Знаю, что я твой подарок, а ты – мой. Я хочу, чтобы ты всегда была такой же замечательной девушкой, как сейчас. Люблю тебя очень сильно», — написал Адриано в своём «инстаграме».

«Самый мой главный подарочек – Луис. Мы встретились в тот момент, когда очень нужны были друг другу. Спасибо за бесконечную заботу и любовь! Ты особенный человек. И я тебя очень люблю. Хочу пожелать нам, чтобы наши общие желания и мечты сбывались. Моим родным, близким и друзьям здоровья и жить всегда в гармонии», — написала Дорожко в своём «инстаграме».

Также бразилец решил щедро поздравить Екатерину и подарил ей автомобиль Porsche. Видео с поздравлением доступно в YouTube.

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