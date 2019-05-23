«Манчестер Сити» опроверг возможность ухода Гвардиолы в «Ювентус»

«Манчестер Сити» опроверг информацию, согласно которой главный тренер команды Хосеп Гвардиола присоединится к «Ювентусу» нынешним летом.

Ранее в СМИ сообщалось, что испанский специалист заключит контракт с бьянконери 4 июня, а официально стороны объявят о сотрудничестве спустя 10 дней – 14 июня.

«Как член совета директоров, я был удивлён, прочитав об этом. Он наш тренер, и он хочет остаться с нами. То, о чём писали, — ложь. Первое, что серьёзный клуб делает в этих случаях, — это связывается с другим клубом. Это немыслимо, что «Манчестер Сити» не знает о предполагаемой презентации всего за несколько дней. История совершенно безосновательна. Мы не понимаем, почему клуб должен в очередной раз вмешиваться, чтобы сказать, что Гвардиола не хочет покидать «Манчестер Сити». Этого вопроса не существует», — цитирует члена совета директоров Альберто Галасси Sky Sport Italia.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. За три года работы он выиграл с «горожанами» шесть трофеев. Действующий контракт специалиста рассчитан до лета 2021 года. Ранее Гвардиола также работал с «Барселоной» и «Баварией».