Адвокат президента «ПСЖ»: платежи были прозрачными, Аль-Хелаифи не связан с этим
Фрэнсис Шпинер, адвокат президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи, опроверг обвинения в адрес своего клиента в коррупции при выборе страны—хозяйки чемпионата мира по лёгкой атлетике 2017 года.
«Платежи компании Oryx Qatar Sports Investment были полностью прозрачными, а факты дела не касаются Аль-Хелаифи. Он не подтверждал никаких выплат, связанные с выдвинутыми обвинениями. Нассер Аль-Хелаифи не был ни акционером, ни директором Oryx Qatar Sports Investment в 2011 году. Он не вмешивался ни прямо, ни косвенно в кандидатуру Дохи», — цитирует Шпинера AFP.
Напомним, Аль-Хелаифи был обвинён в даче взятки в размере $ 3,5 млн для продвижения Дохи в качестве хозяйки чемпионата мира по лёгкой атлетике 2017 года.
Глава «ПСЖ» обвинён во взятке при выборе страны-хозяйки ЧМ по лёгкой атлетике
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