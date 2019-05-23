Адвокат президента «ПСЖ»: платежи были прозрачными, Аль-Хелаифи не связан с этим

Фрэнсис Шпинер, адвокат президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи, опроверг обвинения в адрес своего клиента в коррупции при выборе страны—хозяйки чемпионата мира по лёгкой атлетике 2017 года.

«Платежи компании Oryx Qatar Sports Investment были полностью прозрачными, а факты дела не касаются Аль-Хелаифи. Он не подтверждал никаких выплат, связанные с выдвинутыми обвинениями. Нассер Аль-Хелаифи не был ни акционером, ни директором Oryx Qatar Sports Investment в 2011 году. Он не вмешивался ни прямо, ни косвенно в кандидатуру Дохи», — цитирует Шпинера AFP.

Напомним, Аль-Хелаифи был обвинён в даче взятки в размере $ 3,5 млн для продвижения Дохи в качестве хозяйки чемпионата мира по лёгкой атлетике 2017 года.