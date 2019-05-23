Нигматуллин: Песьяков в сборной может на равных бороться с Лунёвым и Гилерме

Бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением об окончательной заявке сборной России на предстоящие матчи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино и Кипром.

«Состав сборной меня не удивил. Кто проявлял себя в чемпионате России в последних турах, тот и получил вызов в команду. Песьяков выдал великолепный матч против «Динамо», где сам вытащил игру, плюс достаточно стабильно выступает в «Ростове». Он сможет на равных бороться с Лунёвым и Гилерме. Песьяков — вратарь высокого уровня, как и все кандидаты в сборной. А Матвей Сафонов пусть спокойно поиграет в молодёжной сборной, там тоже присутствует конкуренция. Сафонов, безусловно, проводит отличный сезон. Но в первой сборной очень высокая конкуренция вратарей. Даже сейчас в составе четыре голкипера высокого класса. И непонятно, кто будет основным.

Что касается игроков из «Арсенала», то попадая в сборную, игроки улучшают и клубную прописку. Вполне возможно, что не только Бакаев уйдёт из «Арсенала». Хотя «Арсенал» хорошая команда, будет играть в Лиге Европы. Стремиться уходить не стоит.

Не знаю, сыграет ли Комличенко — всё зависит от конкретных матчей и тактических схем. Для него это всё-таки первое знакомство», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.