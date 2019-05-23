Шерингем и Энди Коул прекратили 20-летнюю вражду, пожав руки в ночном клубе

Бывшие партнёры по «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Энди Коул и Тедди Шерингем положили конец своей вражде, которая длилась более 20 лет. Экс-футболисты встретились в ночном клубе и пожали друг другу руки, сообщает The Sun.

Вражда бывших форвардов началась в 1995 году, когда Коул дебютировал за национальную команду Англии. Энди заменил Шерингема, выступавшего тогда за «Тоттенхэм Хотспур». Покидая поле, Тедди не протянул руку партнёру по сборной.

В 1997 году Шерингем перешёл в «Манчестер Юнайтед», за который уже выступал Коул. Игроки продолжили недолюбливать друг друга, несмотря на то, что стали одноклубниками.

«У людей есть коллеги по работе, которые им не нравятся и с которыми они не хотят находиться рядом. Так было и у меня с Энди. Мы просто не подходили друг другу, но нам удалось помириться.

Я был в клубе с друзьями, а он со своей женой Ширли. Я увидел, как он начал идти ко мне. В тот момент я сказал себе: «Держись». У него было совершенно невозмутимое лицо, не было широкой улыбки.

Энди протянул мне руку и сказал: «Это было очень давно. Давай оставим всё позади». Я ответил: «Ух ты, не ожидал. Без проблем», а затем пожал ему руку», — сказал Шерингем.