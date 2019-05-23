Зотов: в «Алании» была выстроенная работа на убийство клуба

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов рассказал, как «Алания» заключала контракты с игроками.

«В 2012–2013-м, если посмотреть отчётность, в одном году раз в пять выросла трансферная активность клуба. Было свыше 20 игроков приобретено, свыше 20 футболистов расторгли договоры. Причём многие из тех, с кем заключили, тут же уходили, сыграв 3–4 матча.

Выплачивались огромные агентские. Суммарно агентские превышают сумму трансферов и зарплаты тех футболистов, за которые эти агентские были выплачены.

Другой вопрос, что три матча человек провёл, дальше был объявлен профнепригодным и с ним расстались. И по такой схеме было 5–6 игроков в «Алании» как минимум.

Был ряд футболистов из Бразилии — Соуза, Кардозо, бразильский белорус Брессан. У всех примерно была похожая история. Они, как правило, приходили свободными агентами, с ними заключались договора на миллион или меньше миллиона долларов в год заработной платы. Остальное составляли агентские комиссии, это обычно два, три или четыре миллиона евро.

В контрактах футболистов не были прописаны штрафы и санкции, а потом через пару месяцев их выгоняли за плохую дисциплину? Чаще прогул ставили. Говорили, что его не было один день или два.

В футболе это часто встречается. Я имею в виду не увольнение за один день прогула, а отсутствие футболиста. Характер работы такой. Футболист часто предупреждает, что задерживается, тем более, если иностранец. В этом ничего нет плохого.

В итоге «Алания» все эти дела проигрывала. Была выстроенная работа на убийство клуба. Ничем другим вся эта деятельность закончиться не могла», — сказал Зотов в интервью каналу «КраСава» в YouTube.