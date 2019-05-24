Пике: крах «Барселоны» на «Энфилде» будут вспоминать ещё долго

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился ожиданиями от финала Кубка Испании, в котором каталонцы встретятся с «Валенсией».

«Мы должны закончить сезон на хорошей ноте. «Валенсия» – опасный соперник, они набрали хороший ход в чемпионате, а в Лиге Европы дошли до полуфинала.

Что произошло на «Энфилде»? Думаю, на психологическом уровне на некоторых повлияло произошедшее в Риме в прошлом году, потому что это было не так давно. Первый гол случился очень быстро, что напомнило Рим. Потом были забиты два быстрых гола во втором тайме, слишком похоже на Рим.

Соперник очень высоко и интенсивно прессинговал, к тому же «Энфилд» сыграл свою роль. Мы просто не смогли. Иногда такое происходит, это был очень тяжелый день. Прошло много дней, но мы всё ещё не забыли это поражение. Этот крах будут вспоминать еще долго, но надо идти вперед.

Не надо мучать нас. Да, это одно из худших наших поражений. Это был кошмар, и нужно смириться с этим, потому что такое случается. Нужно, чтобы это помогло нам в будущем, поскольку мы планируем вернуться за победой в Лиге чемпионов», — цитирует Пике El Pais.