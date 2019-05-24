Игроки «Шахтёра» пошутили над Зинченко с кубком УПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко посетил церемонию награждения «Шахтёра», который стал чемпионом Украины. Хавбек ранее выступал за донецкий клуб. Защитник Николай Матвиенко подколол Зинченко, который в 2018 году уронил кубок АПЛ во время награждения.

«Только не разбей, я тебя прошу. Я в Ман Сити фотку скину, тебя из команды выгонят», — пошутил Матвиенко во время того, как Зинченко позировал с трофеем и золотой медалью.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

«Шахтёр» в нынешнем сезоне уже в 12-й раз в истории Украины стал чемпионом страны. Этот трофей позволил «горнякам» стать самым титулованным клубом страны. Всего на счету дончан 34 трофея, у «Динамо» – 33.



Также «Шахтёр» 13 раз брал Кубок Украины, 8 раз – Суперкубок и становился обладателем Кубка УЕФА.