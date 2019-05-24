Гол Раньери помог Италии с победы стартовать на ЧМ-2019 U20

В Польше состоялись первые матчи молодёжного чемпионата мира. В группе А сборная Сенегала разгромила Таити со счётом 3:0. Хет-трик оформил Амаду Санья. Первый гол он забил уже на первой минуте встречи.



В другом матче группы Колумбия обыграла хозяев – 2:0. Голы на счету Ивана Ангуло и Луиса Сандоваля.

В группе В Италия обыграла Мексику — 2:1. В составе победителей отличились Давиде Фраттези и Лука Раньери, у мексиканцев – Роберто Де Ла Роса.

Эквадор поделил очки с Японией – 1:1. В конце первого тайма Кёсукэ Тагава отправил мяч в свои ворота, а в середине второй половины игры Кота Ямада сравнял счёт.

В 2017 году победителем молодёжного чемпионата мира впервые в истории стала сборная Англии, обыгравшая Венесуэлу (1:0).