Исполнительный директор «Боруссии» Д: хотим преследовать «Баварию»

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке рассказал о желании клуба составить конкуренцию «Баварии».
«Мы находимся только в начале развития. Хотим преследовать «Баварию» в ближайшие годы. Это амбициозно, но мы постараемся», — цитирует Ватцке Sport Bild.
Спортивный директор клуба Михаэль Цорк прокомментировал активную работу клуба на трансферном рынке. Ранее «Боруссия» объявила о трансферах полузащитников Нико Шульца («Хоффенхайм) и Торгана Азара («Боруссия» М), а также форварда «Байера» Юлиана Брандта.
«Хотим постоянно совершенствоваться. Прошедший сезон является для нас большой мотивацией и одновременно обязательством добиться успеха в будущем. Если мы уверены в каком-то игроке, то готовы платить соответствующие суммы», — отметил Цорк.
«Боруссия» завершила чемпионат на втором месте в турнирной таблице, отстав от «Баварии» на два очка.
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