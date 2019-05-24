Исполнительный директор «Боруссии» Д: хотим преследовать «Баварию»

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке рассказал о желании клуба составить конкуренцию «Баварии».

«Мы находимся только в начале развития. Хотим преследовать «Баварию» в ближайшие годы. Это амбициозно, но мы постараемся», — цитирует Ватцке Sport Bild.

Спортивный директор клуба Михаэль Цорк прокомментировал активную работу клуба на трансферном рынке. Ранее «Боруссия» объявила о трансферах полузащитников Нико Шульца («Хоффенхайм) и Торгана Азара («Боруссия» М), а также форварда «Байера» Юлиана Брандта.

«Хотим постоянно совершенствоваться. Прошедший сезон является для нас большой мотивацией и одновременно обязательством добиться успеха в будущем. Если мы уверены в каком-то игроке, то готовы платить соответствующие суммы», — отметил Цорк.

«Боруссия» завершила чемпионат на втором месте в турнирной таблице, отстав от «Баварии» на два очка.