«Челси» опросит игроков о работе Сарри перед принятием решения о его увольнении

Руководство лондонского «Челси» рассматривает вариант с отставкой главного тренера Маурицио Сарри.
Как сообщает Daily Mail, клуб намерен опросить футболистов и оценить отношения между командой и итальянским специалистом, прежде чем принимать решение о его увольнении.
По информации издания, многие игроки синих недовольны Сарри, поскольку считают его тренировки слишком однообразными. Также часть футболистов были раздражены отношением тренера к защитнику и капитану команды Гари Кэхиллу, который в нынешнем сезоне был переведён в запас и практически не появлялся на поле.
Ранее сообщалось, что в случае ухода из «Челси» Сарри может вернуться в Италию, где в его услугах заинтересованы «Ювентус», «Рома» и «Милан». Синие же рассматривают приглашение бывшего футболиста команды Фрэнка Лэмпарда, в настоящий момент возглавляющего «Дерби Каунти».
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