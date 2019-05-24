«Челси» опросит игроков о работе Сарри перед принятием решения о его увольнении

Руководство лондонского «Челси» рассматривает вариант с отставкой главного тренера Маурицио Сарри.



Как сообщает Daily Mail, клуб намерен опросить футболистов и оценить отношения между командой и итальянским специалистом, прежде чем принимать решение о его увольнении.



По информации издания, многие игроки синих недовольны Сарри, поскольку считают его тренировки слишком однообразными. Также часть футболистов были раздражены отношением тренера к защитнику и капитану команды Гари Кэхиллу, который в нынешнем сезоне был переведён в запас и практически не появлялся на поле.



Ранее сообщалось, что в случае ухода из «Челси» Сарри может вернуться в Италию, где в его услугах заинтересованы «Ювентус», «Рома» и «Милан». Синие же рассматривают приглашение бывшего футболиста команды Фрэнка Лэмпарда, в настоящий момент возглавляющего «Дерби Каунти».

Источник: «Челси» уволит Сарри и пригласит на его место Лэмпарда