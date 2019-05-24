Венгер — о ситуации с Мхитаряном: когда вмешивается политика, невозможно играть

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о ситуации с армянским полузащитником «канониров» Генрихом Мхитаряном, отказавшимся ехать с командой в Азербайджан на финальный матч Лиги Европы с «Челси».
«История с Мхитаряном? Такие вещи не должны происходить в футболе и современном мире. Когда вмешивается политика, невозможно играть», — приводит слова Венгера The Telegraph.
Напомним, власти Азербайджана ранее гарантировали Мхитаряну безопасность в Баку, однако футболист отказался от поездки, после чего МИД страны заявило, что Армения использует хавбека в провокационных целях. Страны конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
Матч «Челси» — «Арсенал» состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главным арбитром встречи назначен итальянец Джанлука Рокки, которому помогут Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли.
- 24 мая 2019
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