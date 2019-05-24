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Стогниенко перезапустил проект «Планета Футбола»

Стогниенко перезапустил проект «Планета Футбола»
Футбол 0

Шеф-редактор «Okko Спорт» — спортивной видеоредакции одного из крупнейших онлайн-кинотеатров России Okko — Владимир Стогниенко, перезапустил в YouTube проект «Планета Футбола».

Первый выпуск проекта «Планета Футбола» из Неаполя. То, что в этом городе отношение к футболу особенное, известно. Поэтому Владимир Стогниенко пытался выяснить:

— Правда ли, что неаполитанский диалект плохо понимают во остальной Италии?

— Почему в этом сезоне на стадионе «Сан-Паоло» можно было увидеть пустые места?

— Действительно ли ревностные католики могут называть богом футболиста?

— Живут ли в Неаполе фанаты «Ювентуса»?

— И вообще — как стать неаполитанцем?

Стогниенко занял должность шеф-редактора спортивной видеоредакции Okko Спорт
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