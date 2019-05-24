Стогниенко перезапустил проект «Планета Футбола»
Шеф-редактор «Okko Спорт» — спортивной видеоредакции одного из крупнейших онлайн-кинотеатров России Okko — Владимир Стогниенко, перезапустил в YouTube проект «Планета Футбола».
Первый выпуск проекта «Планета Футбола» из Неаполя. То, что в этом городе отношение к футболу особенное, известно. Поэтому Владимир Стогниенко пытался выяснить:
— Правда ли, что неаполитанский диалект плохо понимают во остальной Италии?
— Почему в этом сезоне на стадионе «Сан-Паоло» можно было увидеть пустые места?
— Действительно ли ревностные католики могут называть богом футболиста?
— Живут ли в Неаполе фанаты «Ювентуса»?
— И вообще — как стать неаполитанцем?
Стогниенко занял должность шеф-редактора спортивной видеоредакции Okko Спорт
- 24 мая 2019
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