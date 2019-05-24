«Ювентус» нацелился на Маркиньоса, игрок заинтересован в переходе

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации издания, 25-летний футболист стал целью туринского «Ювентуса», который находится в поисках усиления в преддверии следующего сезона. Сам игрок также заинтересован в переходе, однако проблемой может стать его клуб.



Парижане не готовы расставаться с Маркиньосом, поскольку главный тренер команды Томас Тухель включил его в список из четырёх футболистов, которых нужно удержать летом. Ожидается, что переговоры начнутся с суммы € 60 млн.



Маркиньос перешёл в «ПСЖ» из «Ромы» в 2013 году. Ранее он также выступал за «Коринтианс». В нынешнем сезоне бразильский защитник принял участие в 29 матчах французской Лиги 1, в которых отметился 3 голами и 1 результативной передачей, а также получил 2 жёлтые и 1 красную карточку.

Тухель назвал руководству «ПСЖ» четырёх игроков, которых нужно сохранить в клубе