Киевское «Динамо» отказалось продавать Цыганкова в «Наполи» за € 18 млн

Киевское «Динамо» отказалось продавать полузащитника Виктора Цыганкова в «Наполи», сообщает Football.ua.
По информации источника, неаполитанцы обратились к украинскому клубу с предложением о приобретении 21-летнего хавбека за € 18 млн, однако сразу получили отказ от президента киевлян Игоря Суркиса.
В декабре прошлого года сообщалось, что Цыганков входит в сферу интересов сразу нескольких европейских топ-клубов, среди которых «Ливерпуль», «Бавария» и «Тоттенхэм Хотспур».
Украинский полузащитник является воспитанником «Динамо» и выступает за клуб с 2013 года. Контракт игрока с киевлянами рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне Цыганков принял участие в 30 матчах украинской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 16 голов (7 – с пенальти) и 10 результативных передач.
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