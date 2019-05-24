Виллаш-Боаш заявил о готовности возглавить «Марсель»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, в настоящий момент пребывающий без клуба, заявил о готовности возглавить «Марсель».



«Я уже контактировал с «Марселем» в 2013 году, перед тем как возглавить «Зенит». Это один из самых больших клубов в Европе, очень престижный, потому что становился победителем Лиги чемпионов. Определённо работа там могла бы меня заинтересовать. Они только что приняли решение расстаться с Руди Гарсией. Сейчас клуб в хороших руках Андони Субисарреты, которого я знаю. Если они обратятся ко мне, мы обязательно встретимся, а дальше всё возможно», — цитирует Виллаш-Боаша L’Equipe.



Последним клубом Виллаш-Боаша был «Шанхай СИПГ», который он покинул в 2017 году. Ранее он также возглавлял «Порту», «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». В «Зените» португалец работал с 2014 по 2016 год.

Руди Гарсия объявил об уходе с поста главного тренера «Марселя»