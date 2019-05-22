Руди Гарсия объявил об уходе с поста главного тренера «Марселя»

Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия объявил об уходе с поста наставника французской команды. Специалист покинет клуб после матча 38-го тура Лиги 1 с «Монпелье», который состоится 24 мая.



«Я решил уйти и сообщил президенту „Марселя“ об этом. Если бы я прислушивался только к своей решимости и характеру, я бы остался, но я предпочитаю прислушиваться к здравому смыслу и разуму, поэтому должен остановиться. Почему? Потому что я очень верю в этот проект», — приводит слова Гарсии официальный сайт «Марселя».



Гарсия присоединился к «Марселю» в 2016 году. В первом сезоне под его руководством «Марсель» занял пятое место в чемпионате Франции. Ещё через год клуб финишировал четвёртым в Лиге 1, а также дошёл до финала Лиги Европы, где уступил «Атлетико» со счётом 0:3. В нынешнем сезоне «Марсель», набрав 58 очков, занимает шестую позицию в национальном чемпионате и лишился шансов на попадание в еврокубки по итогам сезона.

Руди Гарсия будет отправлен в отставку с поста главного тренера «Марселя»