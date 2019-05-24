«Ландскрона» призвала Миллера сохранить Анюкова в «Зените»

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» на своём сайте обратилось к главе «Газпрома» Алексею Миллеру насчёт дальнейшей судьбы защитника команды Александра Анюкова.



«Красивый чемпионский сезон ещё не закончился, но уже сейчас ясно, что часть игроков золотого состава покинет команду по завершении чемпионата.



В связи с этим особенное беспокойство у фанатов и болельщиков «Зенита» вызывает завершение действия контракта у Александра Анюкова – легенды клуба, капитана команды, самого титулованного игрока в составе. По количеству медалей и Кубков вместе с «Зенитом» сегодня в клубе Александра превосходит только Михаил Бирюков.



Мы хотим обратить ваше внимание на данную ситуацию и призываем подойти максимально взвешенно и дальновидно к рассмотрению вариантов дальнейшего продолжения карьеры Александра Анюкова в «Зените». Считаем необходимым приложить все усилия, чтобы сохранить огромный футбольный опыт пятикратного чемпиона России внутри клуба для наших будущих побед», — говорится в заявлении «Ландскроны».



Анюков выступает за «Зенит» с 2005 года. За 14 лет в составе сине-бело-голубых 36-летний защитник завоевал 13 трофеев, среди которых пять титулов чемпиона России, два Кубка и четыре Суперкубка страны, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.



В нынешнем сезоне Анюков принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых получил 2 жёлтые карточки. «Зенит» досрочно гарантировал себе победу в соревновании и за тур до конца чемпионата опережает ближайшего преследователя на восемь очков.

Лицо чемпионского «Зенита» — это Анюков. Мужчина в полном порядке! Извини, Дзюба, но сейчас поговорим о настоящих легендах.