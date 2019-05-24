Неймар: нравится сталкиваться с новыми вызовами

Форвард «ПСЖ» Неймар во время выполнения обязательств по одному из спонсорских контрактов сказал, что любит получать новые вызовы.

«Считаю себя смелым человеком, которому нравится сталкиваться с новыми вызовами. Что такое смелость? Это слово прекрасно описывает мою личную и профессиональную жизнь. Оно отождествляется с желанием, смелость помогает преодолевать трудности и препятствия, которые жизнь готовит на твоём пути. Я пытаюсь их преодолевать и осознаю, что мне придётся столкнуться со многими другими вызовами. Это слово, которое всегда будет сопровождать меня», — приводит слова Неймара El Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Неймар сыграл 28 матчей, забил 23 мяча и сделал 13 результативных передач.