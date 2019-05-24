«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Гризманна

Представители форварда мадридского «Атлетико» и национальной команды Франции Антуана Гризманна начали переговоры о трансфере с руководством «Манчестер Юнайтед». На такой шаг их вынудила неопределённость с переходом в каталонскую «Барселону», сообщает The Independent.

Ранее Гризманн заявил, что покинет «Атлетико» в летнее трансферное окно. В 2018 году «Барселона» пыталась купить 28-летнего нападающего, но в последний момент он решил остаться в «Атлетико». Сейчас в каталонском клубе не все поддерживают идею покупки французского игрока.

В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 37 матчах испанской Примеры. В его активе 15 голов и 9 результативных передач. В Лиге чемпионов форвард забил 4 мяча и отдал 2 голевых паса в 8 встречах.