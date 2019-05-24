Акинфеев: все прекрасно понимают, что «Реал» был не в лучшем состоянии

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о разгромной победе над «Реалом» (3:0) в заключительном матче группового этапа текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Все задают вопрос, что я чувствовал, когда мы разгромили „Реал“. Для меня самое главное, чтобы за 90 минут никто в нашей команде не получил травму. Думаю, эта мудрость приходит с годами. Что касается победы, то все прекрасно понимают, что «Реал» был не в лучшем состоянии. Так сложилось, что мы победили со счётом 3:0. Хотя, наверное, никто и подумать не мог, что так будет», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата».

ЦСКА занял последнее место в группе G Лиги чемпионов, где также выступали «Реал», «Рома» и «Виктория». «Армейцы» завершили выступление в турнире с 7 очками в активе.