Акинфеев: за наш спорт болеть приятнее, чем за «Барселону» и «Челси»

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев на встрече с фанатами и студентами в РГГУ рассказал о дальнейших планах в карьере. 33-летний россиянин также признался, что не болеет ни за одну команду из Европы.
«Что дальше? Контракт с ЦСКА на три года. А дальше — не знаю. В Европе ни за кого не болею. Не нравится, когда болеют за «Барселону», «Челси»… Надо болеть за наш спорт, за наших болеть приятнее. Финал Лиги чемпионов смотреть не буду. В принципе не смотрю футбол по телевизору. Проще побыть с семьёй, отдохнуть. Семья на первом месте», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата».
ЦСКА, набрав 48 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В последнем, 30-м туре «армейцы» на своём поле сыграют с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 26 мая и начнётся в 14:00 мск.
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