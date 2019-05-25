Мбаппе — шестой француз за последние 20 лет, выигравший гонку бомбардиров Лиги 1

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции в нынешнем сезоне. В активе 20-летнего футболиста 33 гола. Второе место занял форвард «Лилля» Николя Пепе (22), третье — нападающий парижан Эдинсон Кавани (18).

Мбаппе — шестой француз за последние 20 лет, выигравший гонку бомбардиров Лиги 1.

1. Джибриль Сиссе (2001/02, 2003/04)

2. Карим Бензема (2007/08)

3. Андре-Пьер Жиньяк (2008/09)

4. Оливье Жиру (2011/12)

5. Александр Ляказетт (2014/15)

6. Килиан Мбаппе (2018/19).

В последнем матче нынешнего сезона «ПСЖ» проиграл «Реймсу». Встреча прошла в Реймсе на стадионе «Огюст Делоне II» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Посмотреть турнирную таблицу французского первенства можно на «Чемпионате».