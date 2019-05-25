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Акинфееву не нравится мем «нога бога»

Акинфееву не нравится мем «нога бога»
Футбол / Сборная России 0

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своём отношении к мему «нога бога», который появился после его сейва в серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с Испанией.

«Это даже обидно для меня, потому что я всегда говорю, что мы все люди и все ходим под богом», – цитируют Акинфеева «РИА Новости». Голкипер накануне встретился со студентами Российского государственного гуманитарного университета.

Сборная России вышла в плей-офф ЧМ-2018, заняв второе место в группе A. Команда Станислава Черчесова одержала две победы и потерпела одно поражение. В 1/8 финала российские футболисты обыграли испанцев, а в четвертьфинале уступили хорватам.

Впоследствии Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России.

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