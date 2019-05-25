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Месси провёл встречу с президентом «Барселоны» у себя дома

Месси провёл встречу с президентом «Барселоны» у себя дома
Футбол / Лига чемпионов 0

Капитан «Барселоны» Лионель Месси встречался у себя дома с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу. Об этом сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на Catalunya Radio.

По информации источника, встреча состоялась неделю назад, в субботу, 18 мая, по прошествии 11 дней после поражения команды в матче с «Ливерпулем» (3:0, 0:4) и вылета из Лиги чемпионов. Детали разговора между капитаном и президентом каталонского клуба остаются неизвестными, однако с большой долей вероятности предполагается, что Месси и Бартомеу обсудили поражение в Ливерпуле, предстоящий финал Кубка Испании с «Валенсией» и будущее команды.

Сегодня, 25 мая, «Барселона» в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» сыграет с «Валенсией» в финале Кубка Испании.

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