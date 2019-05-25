«Реал» готовит новое предложение по Азару, «Челси» требует за игрока € 150 млн
«Реал» намерен предпринять новую попытку заполучить вингера «Челси» Эдена Азара. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации источника, «сливочные» планируют сделать новое предложение по 28-летнему игроку синих после финала Лиги Европы. При этом на «Сантьяго Бернабеу» ожидают сложных переговоров с лондонским клубом, который хочет получить за бельгийца € 150 млн с учётом бонусов, но всё же уверены, что в конечном итоге футболист переберётся в Мадрид. Сам игрок уже сообщил «Челси», что хочет продолжить карьеру в «Реале».
В нынешнем сезоне на клубном уровне Азар принял участие в 51 матче, отметился 19 результативными ударами и 16 голевыми передачами. Его контракт с «Челси» рассчитан до лета 2020 года.
Варан: Погба и Азар могут играть в «Реале»
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